Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну – членство у НАТО



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Членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації і це найважливіша підтримка, - Зеленський

Президент не вважає фантазією перспективи членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну – її членство в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За словами президента, Україна йде в НАТО, членство в Альянсі дозволить забезпечити безпеку в регіоні.

«Так, це правда, у нас потужна армія в 200 тисяч (людей - ред.), ми оновлюємо техніку, але цього мало. Єдиний шанс, я про це говорю і Сполученим Штатам і країнам ЄС, якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. А членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації і це найважливіша підтримка», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що не вважає фантазією перспективи членства України в НАТО.

«Війна між Україною і Росією – це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були. Країни жили пліч-о-пліч, поважали один одного. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть. Українці не хочуть спілкуватися з росіянами. Тому якщо хтось говорить, що НАТО – це фантастика, ну що ж, подивимося», – додав Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту в Лондон Зеленський заявив про необхідність надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

До цього Зеленський анонсував реформи для отримання ПДЧ НАТО.