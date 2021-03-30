У Apple відібрали коронну фразу Стіва Джобса

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років

Джобс часто завершував презентації фразою «One more thing»

Американська компанія Apple не змогла оскаржити право швейцарського виробника годинників Swatch Group на фразу Стіва Джобса «One more thing» ( «Ще дещо») в британському суді. Тепер вираз використовуватиме Swatch Group, передає Bloomberg.

Джобс часто завершував презентації цією фразою, після чого анонсував новий і, як правило, ще цікавіший проєкт Apple. Наступник Джобса Тім Кук відродив використання фрази «One more thing» у 2015 році, використавши її при презентації Apple Watch.

Swatch запатентував вираз у 2015-му, Apple намагалася оскаржити це в суді, називаючи дії Swatch недобросовісними. Але в рішенні Високого суду Лондона йдеться, що в діях швейцарської фірми немає злого умислу.

Суддя Іен Первіс допустив, що прагнення зареєструвати фразу, як товарний знак могло бути спробою розлютити Apple. Одночасно він вказав, що фраза «One more thing» взагалі може належати вигаданому детективу Коломбо.

Фраза Джобса – не єдиний привід для протистояння двох компаній. Наприклад, у 2015 році Apple і Swatch посперечалися через назву розумних годинників. Тоді Apple заборонила швейцарській компанії називати свої розумні годинники iWatch. Надалі Swatch зареєструвала слоган «Tick Different» (Тікай інакше), що перегукується з фірмовим слоганом Apple — «Think Different» (Думай інакше).

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років. У 2004 році засновнику Apple вдалося перемогти рак, який у нього був діагностований роком раніше.

Лікар-онколог Девід Агус пояснив, чому не зміг вилікувати засновника Джобса від раку. За його словами, Джобс ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування.