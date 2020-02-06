Онколог пояснив, чому не зміг врятувати Стіва Джобса від раку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років

Засновник Apple ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування, - лікар

Лікар-онколог Девід Агус пояснив, чому не зміг вилікувати засновника Apple Стіва Джобса від раку. Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

За його словами, Джобс ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування. «Лікарі, до яких він звертався раніше, були неправі: вони рекомендували нутріціотерапію, а не операцію - і рак поширився в організмі. Це була помилка», - сказав Агус.

Онколог розповів, що щоденний прийом низьких доз аспірину (75 міліграмів) дозволяє істотно знизити ризик розвитку раку, аж до 46%. Ще одним ефективним способом профілактики раку він назвав регулярні обстеження.

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років. У 2004 році засновнику Apple вдалося перемогти рак, який у нього був діагностований роком раніше.

Як повідомлялося, 1 лютого цього року помер британський актор з «Зоряних воєн» Алан Харріс (Alan Harris).

Також у листопаді минулого року подолавший рак боксер Дуайт Річі помер після спарингу.