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    Здоров'я

    Онколог пояснив, чому не зміг врятувати Стіва Джобса від раку

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    Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років - Онколог пояснив, чому не зміг врятувати Стіва Джобса від раку
    Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років

    Засновник Apple ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування, - лікар

    Лікар-онколог Девід Агус пояснив, чому не зміг вилікувати засновника Apple Стіва Джобса від раку. Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

    За його словами, Джобс ніколи не займався профілактикою, а також відмовився від операції на користь іншого методу лікування. «Лікарі, до яких він звертався раніше, були неправі: вони рекомендували нутріціотерапію, а не операцію - і рак поширився в організмі. Це була помилка», - сказав Агус.

    Онколог розповів, що щоденний прийом низьких доз аспірину (75 міліграмів) дозволяє істотно знизити ризик розвитку раку, аж до 46%. Ще одним ефективним способом профілактики раку він назвав регулярні обстеження.

    Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози. Йому було 56 років. У 2004 році засновнику Apple вдалося перемогти рак, який у нього був діагностований роком раніше.

    Як повідомлялося, 1 лютого цього року помер британський актор з «Зоряних воєн»  Алан Харріс (Alan Harris). 

    Також у листопаді минулого року подолавший рак боксер Дуайт Річі помер після спарингу.

    здоров'я лікар Apple рак
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