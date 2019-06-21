У «Батьківщині» вказали Зеленському на його «тарифні» можливості



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У Зеленського заявили, що зниження тарифів напряму не обіцяли

Проблема із тарифами – це одне із тих питань, які є сьогодні у повноваженнях президента, зазначив Крулько

Народний депутат України (фракція «Батьківщини») Іван Крулько заявив, що соціологія свідчить, що майже половина виборців Володимира Зеленського голосували за нього як за президента з очікуванням, що він насамперед знизить тарифи. А проблема з тарифами – це одне з тих питань, які є сьогодні у повноваженнях президента.

Про це Крулько заявив в ефірі телемарафону «30 днів президента Зеленського» на телеканалі ZIK.

«Якщо говорити про соціологію, то майже половина виборців Зеленського голосували за нього як за президента з очікуванням, що перше, що він зробить – знизить тарифи», – нагадав Іван Крулько.

Нардеп звернув увагу на те, що напередодні виборів ті, хто має підтримку на Сході України, вказують: ось, мовляв, президент Зеленський на Захід їздить. Інші, яких підтримує електорат на Західній Україні, говорять про те, що президент начебто проросійський, проте це все – лише політична боротьба.

«Це все політична боротьба. Насправді для країни зараз важливо, щоб наступний парламент міг консолідувати, збалансувати сили і рухати країну вперед, вирішувати проблеми. То ось, проблема із тарифами – це одне із тих питань, які є сьогодні у повноваженнях президента», – зазначив нардеп.

Він нагадав, що минулого тижня КСУ виніс рішення за позовом Юлії Тимошенко про неконституційність створення НКРЕКП – структури, яка встановлювала тарифи. Іван Крулько також зауважив, що постанову КМУ можна зупинити Указом президента, і після такого рішення тарифи автоматично знизяться.

«Це той шлях, яким потрібно йти», – радить нардеп.