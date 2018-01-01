У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі
- Сьогодні, 06:59
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Поліція не розглядає вибух в Антверпені як теракт
У Бельгії в ніч на вівторок, 16 січня, стався вибух у житловому будинку в місті Антверпен, будинок частково обвалився, постраждали щонайменше п'ять осіб.
Про це повідомляє телеканал RTBF.
Поліція не розглядає вибух як теракт, за попередніми даними, у будівлі вибухнув побутовий газ. За інформацією телеканалу, з-під завалів витягли сімох людей, троє вважаються зниклими без вісті.
На місці події працюють співробітники аварійних служб, поліція і медики, а також кінологи з собаками.
3 gebouwen ontploft, was een restaurant, koten, appartementen. Dees is echt waanzin? 5 huizen verder????? #paardenmarkt pic.twitter.com/COLKDOYywW— noa (@noa_tuyaerts) 15 січня 2018 р.
Ondertussen is alles hier afgezet. Eandis is aanwezig, parket ook. Ze spreken hier van 5 slachtoffers... #paardenmarkt pic.twitter.com/wi7CIPgzCv— noa (@noa_tuyaerts) 15 січня 2018 р.
Зазначається, що вибух також пошкодив три сусідні будівлі, в яких розташовані ресторан, студентський гуртожиток і квартири, площу перекрито поліцією.