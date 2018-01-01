У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі

Поліція не розглядає вибух в Антверпені як теракт

У Бельгії в ніч на вівторок, 16 січня, стався вибух у житловому будинку в місті Антверпен, будинок частково обвалився, постраждали щонайменше п'ять осіб. Про це повідомляє телеканал RTBF. Поліція не розглядає вибух як теракт, за попередніми даними, у будівлі вибухнув побутовий газ. За інформацією телеканалу, з-під завалів витягли



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З-під завалів витягли сімох людей, троє вважаються зниклими без вісті

Поліція не розглядає вибух в Антверпені як теракт

У Бельгії в ніч на вівторок, 16 січня, стався вибух у житловому будинку в місті Антверпен, будинок частково обвалився, постраждали щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Поліція не розглядає вибух як теракт, за попередніми даними, у будівлі вибухнув побутовий газ. За інформацією телеканалу, з-під завалів витягли сімох людей, троє вважаються зниклими без вісті.

На місці події працюють співробітники аварійних служб, поліція і медики, а також кінологи з собаками.

3 gebouwen ontploft, was een restaurant, koten, appartementen. Dees is echt waanzin? 5 huizen verder????? #paardenmarkt pic.twitter.com/COLKDOYywW — noa (@noa_tuyaerts) 15 січня 2018 р.





Ondertussen is alles hier afgezet. Eandis is aanwezig, parket ook. Ze spreken hier van 5 slachtoffers... #paardenmarkt pic.twitter.com/wi7CIPgzCv — noa (@noa_tuyaerts) 15 січня 2018 р.





Зазначається, що вибух також пошкодив три сусідні будівлі, в яких розташовані ресторан, студентський гуртожиток і квартири, площу перекрито поліцією.