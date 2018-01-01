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    У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі

    Поліція не розглядає вибух в Антверпені як теракт
    У Бельгії в ніч на вівторок, 16 січня, стався вибух у житловому будинку в місті Антверпен, будинок частково обвалився, постраждали щонайменше п'ять осіб. Про це повідомляє телеканал RTBF. Поліція не розглядає вибух як теракт, за попередніми даними, у будівлі вибухнув побутовий газ. За інформацією телеканалу, з-під завалів витягли
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    З-під завалів витягли сімох людей, троє вважаються зниклими без вісті
    З-під завалів витягли сімох людей, троє вважаються зниклими без вісті

    Поліція не розглядає вибух в Антверпені як теракт

    У Бельгії в ніч на вівторок, 16 січня, стався вибух у житловому будинку в місті Антверпен, будинок частково обвалився, постраждали щонайменше п'ять осіб.

    Про це повідомляє телеканал RTBF.

    Поліція не розглядає вибух як теракт, за попередніми даними, у будівлі вибухнув побутовий газ. За інформацією телеканалу, з-під завалів витягли сімох людей, троє вважаються зниклими без вісті.

    На місці події працюють співробітники аварійних служб, поліція і медики, а також кінологи з собаками.



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    У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі
    У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі
    У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі
    У Бельгії в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є постраждалі

    Зазначається, що вибух також пошкодив три сусідні будівлі, в яких розташовані ресторан, студентський гуртожиток і квартири, площу перекрито поліцією.

    вибух газ Бельгія ресторан
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