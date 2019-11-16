У Белграді госпіталізували президента Сербії Олександра Вучича



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Олександр Вучич потрапив до лікарні через проблеми з серцем Фото: Сайт президента Сербії

У сербського лідера проблеми з серцем

Президента Сербії Олександра Вучича госпіталізували через виниклі проблеми з серцем. За інформацією «Радіо Свобода», яке посилається на пресслужбу глави держави, він зараз перебуває у військовому госпіталі в Белграді.

49-річний Олександр Вучич є п'ятим президентом Сербії. Він обійняв цю посаду у 2017 році Його часто звинувачують в обмеженні свободи засобів масової інформації. Уряд Вучича також зміцнив тісні відносини країни із Російською Федерацією.

Навесні цього року під час протестів у Белграді прихильники опозиції тимчасово захопили офіс державної телекомпанії на знак протесту проти упередженого, за їхніми словами, висвітлення протестів. Тоді Вучич заявив, що не піддається тиску і у відставку не піде.