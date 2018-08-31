У Бердянську в будинку престарілих вбили чоловіка



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Фото: pro.berdyansk.biz В будинку престарілих в Бердянську сталося вбивство

Загиблий більше року перебував у геріатричному пансіонаті

У Бердянську Запорізької області в будинку престарілих сталося вбивство. Сьогодні вранці медперсонал виявив бездиханне тіло одного з пацієнтів зі слідами насильницької смерті. Про це розповів директор установи Володимир Милакумов, передає Pro Berdyansk.

Повідомляється, що загиблий - 44-річний раніше судимий житель Бердянського району, він більше року перебував у геріатричному пансіонаті і вів асоціальний спосіб життя.

За словами Милакумова, поверх, де раніше проживав чоловік, повністю заселений подібним контингентом: людьми, що мали проблеми з законом, які ігнорують вимоги адміністрації. Відзначається, що керівництво пансіонату неодноразово зверталося в облздороввідділ з проханням розселити мешканців цього поверху по інших установах, у тому числі виправних.

У відділі комунікації поліції Запорізької області повідомили, що злочинця затримано. Правоохоронці з'ясували, що між загиблим і підозрюваним стався конфлікт, в ході якого зловмисник завдав опоненту ножове поранення в шию.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

