У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)
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В результаті Вілкул залишив місце зустрічі
Акція протесту проти приїзду Вілкула у Бердянськ пройшла біля будинку культури «Софіт»
У Бердянську місцеві активісти облили зеленкою кандидата у президенти від Опоблоку Олександра Вілкула.
Про це повідомляє місцеве видання «Бердянськ 24».
Зазначається, що акція протесту проти приїзду Вілкула у місто пройшла біля будинку культури «Софіт».
«Коли політик з'явився на площі перед БК «Софіт», його облили зеленкою. Політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка. Активісти заблокували вхід, і кандидат у президенти від Опоблоку потрапити всередину будівлі не зміг», - пише видання.
Повідомляється, що в результаті Вілкул залишив місце зустрічі.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Вілкула кандидатом на пост президента України.
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