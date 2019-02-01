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    У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)

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    <p>В результаті Вілкул залишив місце зустрічі</p> - У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)

    В результаті Вілкул залишив місце зустрічі

    Фото: «Бердянськ 24»

    Акція протесту проти приїзду Вілкула у Бердянськ пройшла біля будинку культури «Софіт»

    У Бердянську місцеві активісти облили зеленкою кандидата у президенти від Опоблоку Олександра Вілкула.

    Про це повідомляє місцеве видання «Бердянськ 24».

    Зазначається, що акція протесту проти приїзду Вілкула у місто пройшла біля будинку культури «Софіт».

    «Коли політик з'явився на площі перед БК «Софіт», його облили зеленкою. Політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка. Активісти заблокували вхід, і кандидат у президенти від Опоблоку потрапити всередину будівлі не зміг», - пише видання.

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    У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)
    У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)
    У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)
    У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)
    Фото: «Бердянськ 24»

    Повідомляється, що в результаті Вілкул залишив місце зустрічі.

    Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Вілкула кандидатом на пост президента України.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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