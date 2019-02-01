У Бердянську Вілкула облили зеленкою (фото, відео)



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В результаті Вілкул залишив місце зустрічі Фото: «Бердянськ 24»

Акція протесту проти приїзду Вілкула у Бердянськ пройшла біля будинку культури «Софіт»

У Бердянську місцеві активісти облили зеленкою кандидата у президенти від Опоблоку Олександра Вілкула.

Про це повідомляє місцеве видання «Бердянськ 24».

Зазначається, що акція протесту проти приїзду Вілкула у місто пройшла біля будинку культури «Софіт».

«Коли політик з'явився на площі перед БК «Софіт», його облили зеленкою. Політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка. Активісти заблокували вхід, і кандидат у президенти від Опоблоку потрапити всередину будівлі не зміг», - пише видання.

Повідомляється, що в результаті Вілкул залишив місце зустрічі.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Вілкула кандидатом на пост президента України.