У Береговому та Мукачеві розмістять гірсько-піхотну бригаду



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Гірсько-піхотну бригаду планують розмістити у Береговому та Мукачеві

Сьогодні у м.Ужгород відбулася робоча нарада міністра оборони України Степана Полторака

Міністр оборони Степан Полторак обговорив під час зустрічі в Ужгороді з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем можливість розташування 128-ї гірсько-піхотної бригади у Береговому та Мукачеві.

Про це повідомляє прес-служба МОУ.

«Сьогодні у м.Ужгород відбулася робоча нарада міністра оборони України Степана Полторака та голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Під час спілкування була розглянута можливість розташування 128-ї гірсько-піхотної бригади у м. Берегове та м. Мукачево», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час робочої поїздки міністра також відбулася нарада, на якій обговорено перебіг будівництва об’єктів інфраструктури для підрозділів ЗСУ та житла для військовослужбовців.

Очільник Міноборони розпочав робочу поїздку до підрозділів ЗСУ, які розташовані у західних регіонах України.