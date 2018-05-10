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    Причини масового отруєння школярів у Черкасах поки не встановлені

    • Сьогодні, 18:19
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    Фото: Прес-служба ДСНС України

    Голова Черкаської ОДА повідомив, що проведення лабораторних досліджень триває

    Лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів у школі №8 міста Черкаси. Про це заявив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

    «Проведення комплексу санітарно-гігієнічних заходів і лабораторних досліджень триває», - повідомив Ткаченко, якого цитує прес-служба Черкаської ОДА.

    Зазначається, що на ранок 10 травня у лікувальних закладах перебувають 55 дітей і 4 дорослих. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною.

    «Їхній стан поліпшується. Усе необхідне для надання допомоги в лікарнях є», - заявив голова Черкаської ОДА.

    Нагадаємо, за фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

    Черкаси школа лікарня поліція
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