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    У Білорусі виявили сибірську виразку

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    У Білорусі виявили сибірську виразку

    Востаннє в Білорусі сибірську виразку у тварин фіксували в 1999 році

    У Брестській області Білорусі зафіксовано випадок захворювання коня на сибірку, повідомляє agriculture.by.

    Як повідомляється, труп полеглої тварини спалили. Як кінь заразився, поки невідомо. Цим питанням займаються фахівці.

    Зараз в населеному пункті проводяться заходи щодо ліквідації захворювання, пише TUT.BY.

    «Проводяться заходи, які повинні проводитися відповідно до санітарно-ветеринарних правил при виникненні такого захворювання. Ветеринари працюють по своїй лінії, а фахівці санепідемслужби - по своїй», - повідомили в комітеті із сільського господарства і продовольства Брестського облвиконкому.

    В осередку захворювання проводиться дезінфекція. Крім того, в селі проходить вакцинація поголів'я, спостереження за його станом й інші необхідні заходи.

    Зараз вакцинують інших тварин села Хотомель. У людей захворювання не зафіксовано.

    За даними Мінсільгосппроду Білорусі, востаннє в країні сибірську виразку у тварин фіксували в 1999 році.

     

    тварини вакцинація
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