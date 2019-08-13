У Білорусі виявили сибірську виразку



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Востаннє в Білорусі сибірську виразку у тварин фіксували в 1999 році

У Брестській області Білорусі зафіксовано випадок захворювання коня на сибірку, повідомляє agriculture.by.

Як повідомляється, труп полеглої тварини спалили. Як кінь заразився, поки невідомо. Цим питанням займаються фахівці.

Зараз в населеному пункті проводяться заходи щодо ліквідації захворювання, пише TUT.BY.

«Проводяться заходи, які повинні проводитися відповідно до санітарно-ветеринарних правил при виникненні такого захворювання. Ветеринари працюють по своїй лінії, а фахівці санепідемслужби - по своїй», - повідомили в комітеті із сільського господарства і продовольства Брестського облвиконкому.

В осередку захворювання проводиться дезінфекція. Крім того, в селі проходить вакцинація поголів'я, спостереження за його станом й інші необхідні заходи.

Зараз вакцинують інших тварин села Хотомель. У людей захворювання не зафіксовано.

За даними Мінсільгосппроду Білорусі, востаннє в країні сибірську виразку у тварин фіксували в 1999 році.