У Білорусі виявили сибірську виразку
Востаннє в Білорусі сибірську виразку у тварин фіксували в 1999 році
У Брестській області Білорусі зафіксовано випадок захворювання коня на сибірку, повідомляє agriculture.by.
Як повідомляється, труп полеглої тварини спалили. Як кінь заразився, поки невідомо. Цим питанням займаються фахівці.
Зараз в населеному пункті проводяться заходи щодо ліквідації захворювання, пише TUT.BY.
«Проводяться заходи, які повинні проводитися відповідно до санітарно-ветеринарних правил при виникненні такого захворювання. Ветеринари працюють по своїй лінії, а фахівці санепідемслужби - по своїй», - повідомили в комітеті із сільського господарства і продовольства Брестського облвиконкому.
В осередку захворювання проводиться дезінфекція. Крім того, в селі проходить вакцинація поголів'я, спостереження за його станом й інші необхідні заходи.
Зараз вакцинують інших тварин села Хотомель. У людей захворювання не зафіксовано.
За даними Мінсільгосппроду Білорусі, востаннє в країні сибірську виразку у тварин фіксували в 1999 році.