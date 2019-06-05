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    У Болгарії створять газову біржу

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    У Болгарії створять газову біржу

    Болгарські чиновники створять і енергетичну біржу яка дасть можливість встановлювати ринкові ціни на енергоносії

    Міністерство енергетики Болгарії та парламентська комісія з енергетичного і водного регулювання обговорили питання створення в країні газової біржі.

    Про це поінформувала міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова за підсумками «круглого столу», що відбувся в парламенті.

    «Ми цілком підтримуємо ініціативу створення в Болгарії газової біржі й готові надати всіляке сприяння наявним експертним потенціалом», - повідомила міністр.

    За словами Петкової, тільки при диверсифікації постачань природного газу можна буде говорити про вільну конкуренцію і створення умов для лібералізації газового ринку.

    Міністр підкреслила необхідність налагодження інфраструктурних зв'язків з державами регіону, а також створення енергетичної біржі, яка дасть можливість встановлювати ринкові ціни на енергоносії. Це своєю чергою сприятиме розвитку в Болгарії конкурентоспроможної економіки.

    міністр ціни
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