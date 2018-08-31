У Болгарії три міністри йдуть у відставку через ДТП, в якому загинули 17 людей



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Чиновники вважають, що між їхніми міністерствами не вистачило координації в роботі, аби запобігти аварії

Три міністри Болгарії підуть у відставку після ДТП 25 серпня, у якому загинули 17 людей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про міністра регіонального розвитку Ніколая Нанкова, внутрішніх справ Валентин Радєєв та міністра транспорту Івайла Московскі.

«Ми беремо на себе повну політичну відповідальність у ролі керівників трьох міністерств, які дотичні до трагічної аварїі», — сказав міністр регіонального розвитку Ніколай Нанков.

Він зазначив, що між їхніми міністерствами не вистачило координації в роботі, аби запобігти аварії.

«Очевидно, що нашим міністерствам не вистачило координації, і ми не зробили достатньо, аби запобігти цій трагедії», — сказав Нанков.

Міністри працюватимуть на своїх посадах до моменту визначення нових очільників міністерств. Заміну також має схвалити парламент.

25 серпня у Болгарії пасажирський автобус впав в Іскирській ущелині, що неподалік столиці Софії. У країні у зв’язку з аварією оголосили день національної жалоби.