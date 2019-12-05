У Британії авто збило на смерть російського мільярдера



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Обретецький помер від отриманих травм через п'ять днів після наїзду

В Британії в кінці листопада автомобіль збив на смерть пішохода, що вигулював собаку, яка також померла. Його друг каже, що наїзд був навмисним. У Росії кажуть, що загиблим є олігарх Дмитро Обретецький.

Про це пише The Thelegraph.

«Він жив у Лондоні останні вісім років. Він переїхав туди зі своїм сином, якому 22 роки. Він займався продажем нерухомості... Ви знаєте, люди дуже обережно водять машини в Лондоні, я не виключаю, що його спеціально збили», - сказав його друг.

Обретецький помер від отриманих травм через п'ять днів після наїзду.

Поліція продовжує розслідування.

Дмитро Обретецький володів компанією «Магнат». Він давно проживав в Англії разом зі своєю сім'єю.

Компанію «Магнат» він створив в 1991 році, і з часом вона перетворилася в одного з найбільших гравців на ринку оптової торгівлі побутовою хімією. Спочатку Обретецький заснував компанію в Волгограді, однак пізніше забрав її в Свердловську область, в Верхню Пишму.