У Брюсселі розпочинається саміт «Східного партнерства»

За результатами зустрічі високого рівня глави держав та урядів ухвалять спільну декларацію

У п’ятницю, 24 листопада, у Брюсселі розпочинається 5-й саміт «Східного партнерства». Зі сторони ЄС саміт прийматимуть президенти Європейської Ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Українську делегацію на зустрічі високого рівня очолює президент Петро Порошенко. Переважна більшість національних делегацій буде



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За результатами зустрічі високого рівня глави держав та урядів ухвалять спільну декларацію

У п’ятницю, 24 листопада, у Брюсселі розпочинається 5-й саміт «Східного партнерства».

Зі сторони ЄС саміт прийматимуть президенти Європейської Ради Дональд Туск і Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Українську делегацію на зустрічі високого рівня очолює президент Петро Порошенко.

Переважна більшість національних делегацій буде представлена на рівні глав держав та урядів. Водночас, на саміт не прибудуть президенти Франції і Білорусі.

«Саміт є нагодою продовжувати досягнутий прогрес політики «Східного партнерства» та обговорити подальші кроки, які ЄС і східні партнери можуть спільно зробити до 2020 року», - заявили у Європейській Раді.

Лідери обговорять проблематику співпраці у питаннях зміцнення економіки і урядування, зближення суспільств, розвитку транспортної інфраструктури, посилення безпеки постачань у сфері енергетики, візової лібералізації, співпраці у сфері освіти та науки, а також двосторонні відносини між країнами.

У кулуарах саміту буде підписана угода між ЄС і Вірменією щодо всеосяжного і покращеного партнерства.

За результатами зустрічі високого рівня глави держав та урядів ухвалять спільну декларацію.

Водночас, як повідомляють дипломатичні джерела, документ не міститиме усіх амбітних пропозицій щодо європейської інтеграції та перспектив набуття членства в Євросоюзу, які відстоюють, зокрема, такі країни, як Україна, Грузія та Молдова.

Як повідомлялося, програмою візиту Порошенка до Брюсселя заплановано проведення близько 20 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та участь у 6-му засіданні лідерів ЄНП, присвяченому саміту «Східного партнерства».

Джерело: Укрінформ