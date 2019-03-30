У центрі Харкова невідомий відкрив стрілянину: постраждав чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На пошуки зловмисника орієнтовані наряди поліції

У центрі Харкова в суботу, 30 березня, невідомий відкрив стрілянину з травматичної зброї.

Про це повідомляє поліція області.

Інцидент стався о 17:57 на вулиці Сумській. За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з них застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями.

«Травму живота дістав 35-річний мешканець міста Куп'янськ Харківської області. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний», - розповіли в поліції.

Інформацію про подію зареєстровано в журналі заяв та повідомлень Шевченківського відділу поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

На пошуки зловмисника орієнтовані наряди поліції.