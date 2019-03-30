У центрі Харкова невідомий відкрив стрілянину: постраждав чоловік
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Розсилка
На пошуки зловмисника орієнтовані наряди поліції
У центрі Харкова в суботу, 30 березня, невідомий відкрив стрілянину з травматичної зброї.
Про це повідомляє поліція області.
Інцидент стався о 17:57 на вулиці Сумській. За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з них застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями.
«Травму живота дістав 35-річний мешканець міста Куп'янськ Харківської області. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний», - розповіли в поліції.
Інформацію про подію зареєстровано в журналі заяв та повідомлень Шевченківського відділу поліції.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.
На пошуки зловмисника орієнтовані наряди поліції.