У центрі Кишинева встановили новорічну ялинку, зрубану у дитсадку

Головну ялинку Молдови купили в Україні, але та дорогою облізла, тож її замінили на зрубане у дитсадочку Кишинева дерево

У центрі Кишинева встановили новорічну ялинку, яка шокувала мешканців столиці Молдови. Фото ялинки розлетілися соцмережами з гнівними коментарями жителів міста, пише «Європейська правда». Ялинку встановили вранці 2 грудня, хоча її урочисте відкриття було заплановане напередодні, у перший день зими. Затримка була пов'язана із тим, що



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Зрубана ялинка

Головну ялинку Молдови купили в Україні, але та дорогою облізла, тож її замінили на зрубане у дитсадочку Кишинева дерево

У центрі Кишинева встановили новорічну ялинку, яка шокувала мешканців столиці Молдови. Фото ялинки розлетілися соцмережами з гнівними коментарями жителів міста, пише «Європейська правда».

Ялинку встановили вранці 2 грудня, хоча її урочисте відкриття було заплановане напередодні, у перший день зими. Затримка була пов'язана із тим, що ялинка «загубилася» в дорозі. Однак після встановлення стало зрозуміло, що дерево сильно пошкоджене і точно не відповідає статусу головної ялинки країни.

За інформацією молдовських ЗМІ, в цьому році в Молдові не вдалося знайти ялинку потрібної висоти, тому її вирішили купити в Україні. Стверджується, що ялинку привезли з околиць з курорту Буковель.

За даними мерії, купівля ялинки заввишки майже 30 метрів обійшлася міському бюджету в 15 тисяч леїв ($873). В.о. мера Кишинева Сільвія Раду заявила, що дерево постраждало під час перевезення. За її словами, ялинку встановлювали поспіхом, а їй не повідомили про те, що дерево доставили в місто.

Раду також пообіцяла купити нову ялинку власним коштом. Надвечір 2 грудня у центрі міста дійсно почали встановлювати нове дерево.

Однак, як виявилося, нову ялинку висотою 19 метрів зрубали в одному з житлових масивів міста на території дитячого садка.

Це викликало ще більше обурення мешканців молдавської столиці. Міська влада натомість пояснила, що дитячий садок вже не функціонує і готується під знесення, а господар ялинки сам шукав для неї покупця.