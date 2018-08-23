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    У центрі Рівного спалахнула масштабна пожежа

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    Пожежа у Рівному - У центрі Рівного спалахнула масштабна пожежа
    Фото: «Рівне.медіа»
    Пожежа у Рівному

    На місці події працюють шість пожежних автомобілів з рятувальниками та екіпажі поліції

    У четвер пізно ввечері у центрі Рівного на вулиці Драгоманова спалахнув дах над кафе «Гранат», що навпроти Краєзнавчого музею. 

    Про це повідомляє місцеве видання «Рівне.медіа»

    «На місце події вже прибуло шість пожежних автомобілів з рятувальниками та екіпажі поліції. Наразі вогнеборці роблять усе можливе, аби погасити пожежу, а також встановлюють причини загоряння будівлі», - йдеться у повідомленні.

    Інші деталі пожежі наразі не повідомляються.

    Нагадаємо, у ніч на 22 серпня під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі.

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