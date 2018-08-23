У центрі Рівного спалахнула масштабна пожежа



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Фото: «Рівне.медіа» Пожежа у Рівному

На місці події працюють шість пожежних автомобілів з рятувальниками та екіпажі поліції

У четвер пізно ввечері у центрі Рівного на вулиці Драгоманова спалахнув дах над кафе «Гранат», що навпроти Краєзнавчого музею.

Про це повідомляє місцеве видання «Рівне.медіа»

«На місце події вже прибуло шість пожежних автомобілів з рятувальниками та екіпажі поліції. Наразі вогнеборці роблять усе можливе, аби погасити пожежу, а також встановлюють причини загоряння будівлі», - йдеться у повідомленні.

Інші деталі пожежі наразі не повідомляються.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі.