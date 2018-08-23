У центрі Рівного спалахнула масштабна пожежа
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Фото: «Рівне.медіа»
Пожежа у Рівному
На місці події працюють шість пожежних автомобілів з рятувальниками та екіпажі поліції
У четвер пізно ввечері у центрі Рівного на вулиці Драгоманова спалахнув дах над кафе «Гранат», що навпроти Краєзнавчого музею.
Про це повідомляє місцеве видання «Рівне.медіа»
«На місце події вже прибуло шість пожежних автомобілів з рятувальниками та екіпажі поліції. Наразі вогнеборці роблять усе можливе, аби погасити пожежу, а також встановлюють причини загоряння будівлі», - йдеться у повідомленні.
Інші деталі пожежі наразі не повідомляються.
Нагадаємо, у ніч на 22 серпня під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі.