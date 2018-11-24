У центрі Сіднея українці запалили свічки в пам'ять про Голодомор (відео)



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Українці в центрі Сіднея виконали «Вічная пам’ять» на згадку про жертв Голодомору Фото: Facebook Вільна думка

Учасники акції зібралися у центрі Сіднея на Мартін Плейс

Українці Австралії долучилися до акції запалення свічки пам’яті на честь 85-ліття Голодомору в Україні.

Ініціатором акції виступила Крайова управа Союзу українок Австралії.

«Ми вирішили провести цю акцію не вдома, а в центрі Сіднея, аби австралійці побачили», - розповіла одна з учасників акції Тетяна Колдуненко.

Українці зібралися у центральній частині Сіднея на Мартін Плейс біля головної ялинки і о 16:00 за місцевим часом засвітили свічки та виконали «Вічная пам’ять» на згадку про жертв Голодомору.

Запалили символічну свічку також у Вікторії, Південній Австралії та на Тасманії.

Австралійська столиця приєдналася запаленням свічки по домівках місцевих українців, а також у приміщенні дипустанови.

На 25 листопада заплановані поминальні богослужіння в усіх українських храмах Австралії, а також презентація книги Лесі Мельничук «Голодомор. Мовчазні голоси голодуючих дітей» у штаті Західна Австралія.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору і закликав усіх українців у світі запалити свічку та вшанувати хвилиною мовчання мільйони загиблих.

Джерело: Укрінформ