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    У центрі Сіднея українці запалили свічки в пам'ять про Голодомор (відео)

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    <p>Українці в центрі Сіднея виконали &laquo;Вічная пам&rsquo;ять&raquo; на згадку про жертв Голодомору</p> - У центрі Сіднея українці запалили свічки в пам'ять про Голодомор (відео)

    Українці в центрі Сіднея виконали «Вічная пам’ять» на згадку про жертв Голодомору

    Фото: Facebook Вільна думка

    Учасники акції зібралися у центрі Сіднея на Мартін Плейс

    Українці Австралії долучилися до акції запалення свічки пам’яті на честь 85-ліття Голодомору в Україні.

    Ініціатором акції виступила Крайова управа Союзу українок Австралії.

    «Ми вирішили провести цю акцію не вдома, а в центрі Сіднея, аби австралійці побачили», - розповіла одна з учасників акції Тетяна Колдуненко.

    Українці зібралися у центральній частині Сіднея на Мартін Плейс біля головної ялинки і о 16:00 за місцевим часом засвітили свічки та виконали «Вічная пам’ять» на згадку про жертв Голодомору.

    Запалили символічну свічку також у Вікторії, Південній Австралії та на Тасманії.

    Австралійська столиця приєдналася запаленням свічки по домівках місцевих українців, а також у приміщенні дипустанови.

    На 25 листопада заплановані поминальні богослужіння в усіх українських храмах Австралії, а також презентація книги Лесі Мельничук «Голодомор. Мовчазні голоси голодуючих дітей» у штаті Західна Австралія.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору і закликав усіх українців у світі запалити свічку та вшанувати хвилиною мовчання мільйони загиблих.

    Джерело: Укрінформ

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