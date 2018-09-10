У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений



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На території складу вибухають резервуари із пальним, що ускладнює роботу пожежників

У Чехії біля міста Кромержиж загорівся великий склад нафтопродуктів. Як повідомляє Чеське радіо, щонайменше одна людина отримала поранення.

Як пише видання, на місце пожежі прибули пожежники і лікарі.

«Поранення, згідно з попередніми даними, отримала одна людина», - повідомили рятувальники.

ЗМІ зазначає, що на території складу вибухають резервуари із пальним, що ускладнює роботу пожежників.

Рятувальники також повідомили, що на складі знаходяться чотири підземних нафтосховища, де зберігаються 140 тисяч куб. м нафти і нафтопродуктів.