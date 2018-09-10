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    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений

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    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений

    На території складу вибухають резервуари із пальним, що ускладнює роботу пожежників

    У Чехії біля міста Кромержиж загорівся великий склад нафтопродуктів. Як повідомляє Чеське радіо, щонайменше одна людина отримала поранення.

    Як пише видання, на місце пожежі прибули пожежники і лікарі.

    «Поранення, згідно з попередніми даними, отримала одна людина», - повідомили рятувальники.

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    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений
    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений
    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений
    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений
    У Чехії горить склад із нафтопродуктами, є поранений

    ЗМІ зазначає, що на території складу вибухають резервуари із пальним, що ускладнює роботу пожежників.

    Рятувальники також повідомили, що на складі знаходяться чотири підземних нафтосховища, де зберігаються 140 тисяч куб. м нафти і нафтопродуктів. 

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