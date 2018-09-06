У Чехії розбився вертоліт, четверо людей загинули



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Фото: České noviny Авіакатастрофа сталася в місті Пльзень

Легкий вертоліт Robinson R 44 не впорався з маневром і впав на дах складського приміщення

У чеському місті Пльзень сталося падіння чотиримісного вертольота, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє сайт České noviny.

Очевидці повідомили, що приватний легкий вертоліт Robinson R 44 не впорався з маневром і впав на дах складського приміщення. Під час удару вертоліт пробив дах і застряг у конструкціях приміщення.

Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці, двоє інших пасажирів померли в лікарні.

Нагадаємо, 2 вересня двоє українців-членів екіпажу та десятеро афганських військових загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану.