  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чехії розбився вертоліт, четверо людей загинули

    • Розсилка
    Авіакатастрофа сталася в місті Пльзень - У Чехії розбився вертоліт, четверо людей загинули
    Фото: České noviny
    Авіакатастрофа сталася в місті Пльзень

    Легкий вертоліт Robinson R 44 не впорався з маневром і впав на дах складського приміщення

    У чеському місті Пльзень сталося падіння чотиримісного вертольота, внаслідок чого загинули чотири людини.

    Про це повідомляє сайт České noviny.

    Очевидці повідомили, що приватний легкий вертоліт Robinson R 44 не впорався з маневром і впав на дах складського приміщення. Під час удару вертоліт пробив дах і застряг у конструкціях приміщення.

    Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці, двоє інших пасажирів померли в лікарні.

    Нагадаємо, 2 вересня двоє українців-членів екіпажу та десятеро афганських військових загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану.

    Читайте також
    авіакатастрофа Чехія вертоліт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ