У Чехії розбився вертоліт, четверо людей загинули
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Фото: České noviny
Авіакатастрофа сталася в місті Пльзень
Легкий вертоліт Robinson R 44 не впорався з маневром і впав на дах складського приміщення
У чеському місті Пльзень сталося падіння чотиримісного вертольота, внаслідок чого загинули чотири людини.
Про це повідомляє сайт České noviny.
Очевидці повідомили, що приватний легкий вертоліт Robinson R 44 не впорався з маневром і впав на дах складського приміщення. Під час удару вертоліт пробив дах і застряг у конструкціях приміщення.
Внаслідок інциденту двоє людей загинули на місці, двоє інших пасажирів померли в лікарні.
Нагадаємо, 2 вересня двоє українців-членів екіпажу та десятеро афганських військових загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану.