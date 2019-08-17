У Чехії українцю дали більше 17 років за жорстоке вбивство повії



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Тіло жінки було знайдене на вулиці міста Тепліце у грудні минулого року

У чеському місті Усті-над-Лабем українця засудили до 17,5 року ув’язнення за вбивство секс-працівниці.

Про це повідомляє сайт Novinky.

«Суд чеського міста Усті-над-Лабем у п’ятницю до 17,5 року ув’язнення засудив 29-річного громадянина України Андрія Мацолу за жорстоке вбивство секс-працівниці», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тіло жінки було знайдене на вулиці міста Тепліце у грудні минулого року.

Камери відеоспостереження зафіксували, як Мацола спочатку підійшов до однієї повії, однак не домовився з нею. З іншою жінкою вони нібито зійшлися на сумі у 300 чеських крон, однак пізніше, за словами українця, повія стала вимагати більше грошей. Тоді він накинувся на неї з кулаками, а потім ударив каменем по голові. Від травм жінка померла на місці.

На суді Мацола зізнався в убивстві, однак заперечив зґвалтування, у чому його також звинувачувала прокуратура.

Суд вирішив, що доказів зґвалтування немає, і засудив Мацолу до 17,5 року позбавлення волі за вбивство і хуліганство. Йому також заборонений в’їзд до Чехії на 10 років.