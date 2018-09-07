У Чехії відкрили пам'ятник бійцям УНР



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Пам'ятник відкрили після реконструкції

У чеському місті Ліберец відкрили відновлений Україною пам'ятник воїнам УНР.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у своєму Twitter.

Пам'ятник створили у 1927 році за проектом художника Василя Касіяна.

Пам’ятник стрільцям Української Галицької Армії. Ліберець (Чехія), 1927 рік

«На вічну пам'ять. Борцям Української Галицької армії за волю і добро свого народа, що викинені ворогами з-під рідної стріхи зложили тут свої кості», - написано на табличці під пам'ятником.