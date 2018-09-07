  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чехії відкрили пам'ятник бійцям УНР

    • Розсилка
    У Чехії відкрили пам'ятник бійцям УНР

    Пам'ятник відкрили після реконструкції

    У чеському місті Ліберец відкрили відновлений Україною пам'ятник воїнам УНР.

    Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у своєму Twitter.

    Пам'ятник створили у 1927 році за проектом художника Василя Касіяна.

    ap8bi63joxi

    Пам’ятник стрільцям Української Галицької Армії. Ліберець (Чехія), 1927 рік

    «На вічну пам'ять. Борцям Української Галицької армії за волю і добро свого народа, що викинені ворогами з-під рідної стріхи зложили тут свої кості», - написано на табличці під пам'ятником.

    Читайте також
    Чехія українці військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ