У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі: є загиблий

Внаслідок події загинув 16-річний хлопець

У Черкасах сьогодні, 15 січня 2018 року, двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «15 січня о 14:06 до рятувальників ДСНС надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпрі неподалік від



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Фото: ДСНС Під час прогулянки Дніпром під кригу провалилися двоє молодиків

Внаслідок події загинув 16-річний хлопець

У Черкасах сьогодні, 15 січня 2018 року, двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«15 січня о 14:06 до рятувальників ДСНС надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпрі неподалік від розважально-оздоровчого комплексу «Бочка». Подія сталася за 150 м від берега», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, очевидці повідомили, що підлітки прямували Дніпром вздовж берега, але крига не витримала і вони провалилися, їм намагалися допомогти рибалки, які були неподалік від місця події.

Повідомляється, що ще до прибуття рятувальників рибалки дісталися ополонки й за допомогою гілок врятували 17-річного хлопця. Разом з тим, другого підлітка врятувати не вдалося - 16-річний хлопець зник під водою.

«Тіло загиблого за 40 хвилин пошуків рятувальники підняли на поверхню», - зазначають у відомстві.