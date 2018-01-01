  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі: є загиблий

    Внаслідок події загинув 16-річний хлопець
    У Черкасах сьогодні, 15 січня 2018 року, двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «15 січня о 14:06 до рятувальників ДСНС надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпрі неподалік від
    • Сьогодні, 21:29
    • Розсилка
    Під час прогулянки Дніпром під кригу провалилися двоє молодиків
    Фото: ДСНС
    Під час прогулянки Дніпром під кригу провалилися двоє молодиків

    Внаслідок події загинув 16-річний хлопець

    У Черкасах сьогодні, 15 січня 2018 року, двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «15 січня о 14:06 до рятувальників ДСНС надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпрі неподалік від розважально-оздоровчого комплексу «Бочка». Подія сталася за 150 м від берега», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, очевидці повідомили, що підлітки прямували Дніпром вздовж берега, але крига не витримала і вони провалилися, їм намагалися допомогти рибалки, які були неподалік від місця події.

    Повідомляється, що ще до прибуття рятувальників рибалки дісталися ополонки й за допомогою гілок врятували 17-річного хлопця. Разом з тим, другого підлітка врятувати не вдалося - 16-річний хлопець зник під водою.

    «Тіло загиблого за 40 хвилин пошуків рятувальники підняли на поверхню», - зазначають у відомстві.

    ДСНС Черкаси діти Дніпро смерть на воді рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ