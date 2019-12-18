У Черкасах під час ремонту заасфальтували каналізаційні люки



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Працівники Черкасиводоканалу шукають під асфальтом свої люки

Уже тиждень працівники водоканалу довбуть у новенькому асфальті ями

У Черкасах проклали нові дороги, але разом з цим заасфальтували більш, як півсотні люків. Через це цілі мікрорайони можуть опинитися без води. Тому працівники водоканалу нині довбають в новенькій дорозі ями.Так намагаються відкопати наглухо заасфальтовані каналізаційні люки.

Як повідомляє «24 канал», люки заасфальтував підрядник, який ремонтував дорогу. На вулиці Надпільній, треба знайти та відкрити п’ять люків.

«Зараз ми вимушені при виникненні любої аварійної ситуації рубати цей асфальт на глибину від 20 до 30 сантиметрів, знаходити свої люки, одкривати кришки і це все діло ставити назад. Засипати, щоб транспорт міг якось їхати», – заявив заступник начальника цеху мереж Черкасиводоканалу Василь Литвиненко.

Те, що люки заасфальтували дізналися, коли сталася аварія у каналізаційному колекторі. Та коли комунальники приїхали лагодити несправність не змогли знайти більш, як півсотні люків.

Звертатися радять до недобросовісних підрядників, які неякісно зробили свою роботу.

«Ті всі роботи по підняттю колодязів до проектних відміток реконструкції вулиць входять в проєктні роботи і в кошторис виконання робіт. І вони це зазвичай повинні виконувати», – повідомив директор Черкасиводоканалу Сергій Овчаренко.

У міськраді кажуть, що нічим не допоможуть. Грошей нема. «На жаль, бюджет не зміг виділити. Ми б хотіли завершить всі роботи. Ми не можемо зараз, на жаль, підняти люки на 5 сантиметрів. Це спричинить, по-перше, аварійні ситуації, по-друге, повністю унеможливлює прибирання снігу», – розповів директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської мерії Артур Савін.

Працівники водоканалу заявили журналістам, що «зупинятися не збираються, і буритимуть асфальт до тих пір, поки не знайдуть усі свої люки».