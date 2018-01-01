У Черкаській області діти вигнали матір на вулицю

Жінка після інсульту «заважала» молодим

У селі на Звенигородщині (Черкаська область) діти вигнали свою матір на вулицю. Про це повідомив журналіст газети «Вечірні Черкаси» Сергій Радченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. «Пенсіонерка нещодавно пережила інсульт і заважала їм. Зять відвів їй місце під навісом поруч із будинком. Безпорадну пенсіонерку



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Жінка після інсульту «заважала» молодим

У селі на Звенигородщині (Черкаська область) діти вигнали свою матір на вулицю. Про це повідомив журналіст газети «Вечірні Черкаси» Сергій Радченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Пенсіонерка нещодавно пережила інсульт і заважала їм. Зять відвів їй місце під навісом поруч із будинком. Безпорадну пенсіонерку помітила місцева жителька. Саме вона забила на сполох та звернулась до сільського голови», - написав він.

Небайдужа сусідка змусила пару забрати пенсіонерку до хати. Своєю чергою, очільник села переконує, що «літня жінка надворі зимувала лише вдень і нібито була не проти свіжого повітря».