У Чернігові чоловік уколов патрульного голкою від шприца

Патрульному лікарі надали медичну допомогу

У Чернігові агресивний чоловік уколов патрульного голкою від медичного шприца. Про це інформує патрульна поліція України. За її даними, 17 лютого, близько 4-ї ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення: на проспекті Перемоги у під’їзді однієї з багатоповерхівок Чернігова перебувають люди, які заважають мешканцям відпочивати. Патрульні



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Патрульному лікарі надали медичну допомогу

У Чернігові агресивний чоловік уколов патрульного голкою від медичного шприца. Про це інформує патрульна поліція України.

За її даними, 17 лютого, близько 4-ї ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення: на проспекті Перемоги у під’їзді однієї з багатоповерхівок Чернігова перебувають люди, які заважають мешканцям відпочивати.

Патрульні прибули за адресою і виявили двох невідомих. Один із них, побачивши поліцейських, почав поводитися агресивно: голосно кричав, розмахував руками та ногами. Зовнішні ознаки чоловіка вказували на те, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння.

Поліцейські намагалися заспокоїти громадянина, але той не реагував і продовжував поводитися агресивно. Інспекторам довелося застосувати кайданки, щоб убезпечити себе і правопорушника.

Коли інспектори застосовували спецзасоби, той уколов патрульного голкою від медичного шприца. Він ховав її між пальцями правої руки. Голка влучила поліцейському в руку.

Під час поверхневого огляду в чоловіка знайшли використаний шприц.

На місце події інспектори викликали швидку допомогу та слідчо-оперативну групу.

Патрульному лікарі надали медичну допомогу, а чоловіка, з ознаками наркотичного сп'яніння, направили до спеціалізованого медзакладу.