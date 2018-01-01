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    У Чернігові чоловік уколов патрульного голкою від шприца

    Патрульному лікарі надали медичну допомогу
    У Чернігові агресивний чоловік уколов патрульного голкою від медичного шприца. Про це інформує патрульна поліція України. За її даними, 17 лютого, близько 4-ї ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення: на проспекті Перемоги у під’їзді однієї з багатоповерхівок Чернігова перебувають люди, які заважають мешканцям відпочивати. Патрульні
    • Сьогодні, 14:49
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    Патрульному лікарі надали медичну допомогу

    У Чернігові агресивний чоловік уколов патрульного голкою від медичного шприца. Про це інформує патрульна поліція України.

    За її даними, 17 лютого, близько 4-ї ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення: на проспекті Перемоги у під’їзді однієї з багатоповерхівок Чернігова перебувають люди, які заважають мешканцям відпочивати.

    Патрульні прибули за адресою і виявили двох невідомих. Один із них, побачивши поліцейських, почав поводитися агресивно: голосно кричав, розмахував руками та ногами. Зовнішні ознаки чоловіка вказували на те, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння.

    Поліцейські намагалися заспокоїти громадянина, але той не реагував і продовжував поводитися агресивно. Інспекторам довелося застосувати кайданки, щоб убезпечити себе і правопорушника.

    Коли інспектори застосовували спецзасоби, той уколов патрульного голкою від медичного шприца. Він ховав її між пальцями правої руки. Голка влучила поліцейському в руку.

    Під час поверхневого огляду в чоловіка знайшли використаний шприц.

    На місце події інспектори викликали швидку допомогу та слідчо-оперативну групу.

    Патрульному лікарі надали медичну допомогу, а чоловіка, з ознаками наркотичного сп'яніння, направили до спеціалізованого медзакладу.

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