У Чернігові двох слідчих поліції викрили на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські обіцяли за хабар повернути вилучене у межах кримінального провадження майно, на яке накладено арешт

Працівники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника слідчого відділення та слідчого Чернігівського міського відділу поліції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що керівник спільно з підлеглим систематично вимагали неправомірну вигоду від фігурантів кримінальних проваджень за сприяння у вирішенні питань під час проведення процесуальних заходів у ході розслідувань», - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками шестисот доларів у мешканця обласного центру. За це поліцейські обіцяли повернути йому вилучене у межах кримінального провадження майно, на яке накладено арешт.

Слідчих затримали поблизу місця роботи після одержання другої частини хабара у гривневому еквіваленті.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.