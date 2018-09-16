У Чернівцях патрульний автомобіль збив на смерть пішохода



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Фото: Олег Пелепюк Місце смертельної ДТП

Прокуратура заявила, що ДТП сталася біля пішохідного переходу, а не на ньому

У Чернівцях поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander скоїв смертельний наїзд на пішохода. Про це інформує поліція області.

За її даними, повідомлення про наїзд на пішохода по вулиці Руській надійшло до поліції близько 2-ої години ночі 16-го вересня. Одразу за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група обласного управління Нацполіції.

«На місці ДТП було встановлено, що за кермом службового автомобіля Mitsubishi Outlander перебував 25-річний лейтенант поліції. На момент автопригоди екіпаж здійснював патрулювання вулиці Руської. Рухаючись з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, поліцейський допустив наїзд на 28-річного жителя Герцаївського району, котрий раптово вибіг на проїжджу частину дороги», - сказано у повідомленні.

Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці автопригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди прокуратура Чернівецької області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Деякі подробиці розслідування повідомив заступник прокурора Чернівецької області Олег Пепелюк. За його словами, За попередніми результатами, зіткнення відбулося до пішохідного переходу, що підтверджується розсипом уламків. Автомобіль поліції, відеореєстратор та інші речові докази було вилучено.

«Патрульних поліцейських з місця події одразу проведено для судово-медичного освідування на предмет алкогольного та наркотичного сп’яніння за участі прокурора. За попередніми результатами такого стану не виявлено, всі тести негативні. Після освідування патрульних проведено для допиту до прокуратури області. Враховуючи, що повноваження щодо досудового розслідування у слідчих прокуратури припинено, його здійснення доручено слідчим управління Служби безпеки України в Чернівецькій області», - написав у Facebook прокурор.

Для здійснення процесуального керівництва розслідуванням створено групу прокурорів прокуратури області, якими до передачі матеріалів проводяться першочергові невідкладні слідчі та процесуальні дії, допити, підготовлені необхідні клопотання до слідчого судді.