У Чернівцях п'яна пенсіонерка викрала Мерседес і поїхала кататися містом



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Жінка скористалася безпечністю водія, що залишив відчинений автомобіль з ключами Фото з відкритих джерел

Порушниці доведеться відповідати перед судом - їй загрожує до п’яти років позбавлення волі

Нетвереза пенсіонерка скористалася безпечністю водія, що залишив відчинений автомобіль з ключами, та поїхала кататися містом. За такі дії порушниці доведеться відповідати перед судом. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

«29-го серпня на спецлінію 102 звернувся 43-річний чернівчанин і повідомив, що невідома жінка заволоділа його автомобілем Merсedes-Benz», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що «вказаний злочин скоїла 63-річна місцева жителька, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Побачивши на одній із вулиць відчинений автомобіль з ключами у замку запалювання, жінка скористалася тимчасовою відсутністю власника і незаконно заволоділа транспортним засобом».

«Проїхавши декілька метрів, зловмисниця не впоралася з керуванням і в’їхала в будинок, пошкодивши авто», — додають у пресслужбі.

Вчинок жінки кваліфіковано за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.