У четвер буде «нельотна» погода: сильний мокрий сніг, пориви вітру
- Сьогодні, 14:45
-
Розсилка
Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах
У четвер, 18 січня, у Києві хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, удень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, удень +2...-4 градуси. У Карпатах невеликий мокрий сніг, удень із дощем, місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 0...-5 градусів, удень +1...-4 градуси.
На півночі України хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.
У центрі України хмарно, сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, удень -3...+3 градуси.
На сході України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.
На півдні України хмарно, опади, місцями сильні, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, заметілі, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 15-20 м/с, удень місцями пориви 25-29 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень 0...+6 градусів.
У Криму хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень +1...+6 градусів.
Нагадаємо, 17-18 січня синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.