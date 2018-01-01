У четвер буде «нельотна» погода: сильний мокрий сніг, пориви вітру

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах

У четвер, 18 січня, у Києві хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, удень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем,