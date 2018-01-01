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    У четвер буде «нельотна» погода: сильний мокрий сніг, пориви вітру

    Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах
    У четвер, 18 січня, у Києві хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, удень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем,
    • Сьогодні, 14:45
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    Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах

    У четвер, 18 січня, у Києві хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, удень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, удень +2...-4 градуси. У Карпатах невеликий мокрий сніг, удень із дощем, місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 0...-5 градусів, удень +1...-4 градуси.

    На півночі України хмарно, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

    У центрі України хмарно, сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, удень -3...+3 градуси.

    На сході України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно, опади, місцями сильні, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, заметілі, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 15-20 м/с, удень місцями пориви 25-29 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, удень 0...+6 градусів.

    У Криму хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень +1...+6 градусів.

    Нагадаємо, 17-18 січня синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.

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