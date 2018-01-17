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    Сильні снігопади і хуртовини: на Україну суне циклон

    Протягом 17-18 січня погодні умови в Україні суттєво ускладняться
    Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 17-18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. 17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с. На території Чернігівської, Сумської, Черкаської,
    • Сьогодні, 08:58
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    В Україні очікується сильний снігопад
    В Україні очікується сильний снігопад

    Протягом 17-18 січня погодні умови в Україні суттєво ускладняться

    Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 17-18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

    На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.

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    У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ з переходом в сніг.

    В Україні, крім західних областей посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с, на дорогах України ожеледиця.

    У Київській області: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів. У східних районах області дуже сильний мокрий сніг, висота снігового покриву 30-40 сантиметрів.

    У Києві: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 20 сантиметрів.

    Сьогодні, 17 січня, у столиці вже розпочалася хурделиця. З самого ранку мете сніг:

    Раніше повідомлялося, що 17 січня на територію України переміститься волога і тепліша повітряна маса з північного заходу Європи, погоду визначатимуть атмосферні фронти.

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