Сильні снігопади і хуртовини: на Україну суне циклон

Протягом 17-18 січня погодні умови в Україні суттєво ускладняться

Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 17-18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. 17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с. На території Чернігівської, Сумської, Черкаської,



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В Україні очікується сильний снігопад

Протягом 17-18 січня погодні умови в Україні суттєво ускладняться

Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 17-18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ з переходом в сніг.

В Україні, крім західних областей посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с, на дорогах України ожеледиця.

У Київській області: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів. У східних районах області дуже сильний мокрий сніг, висота снігового покриву 30-40 сантиметрів.

У Києві: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 20 сантиметрів.

Сьогодні, 17 січня, у столиці вже розпочалася хурделиця. З самого ранку мете сніг:

Публикация от Stanislav Gruzdiev (@_slavakia_) Янв 16, 2018 at 10:46 PST

Раніше повідомлялося, що 17 січня на територію України переміститься волога і тепліша повітряна маса з північного заходу Європи, погоду визначатимуть атмосферні фронти.