У Чилі понад 130 людей отруїлися газом невідомого походження



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Загалом отруїлися 133 людини у двох комунах

Деякі райони накрило хмарою, фахівці намагаються з'ясувати її походження

У чилійських комунах Кінтеро і Пучункаві понад 130 осіб отруїлися токсичним газом. У регіоні оголошено надзвичайний режим. Про це повідомляє радіо Bio Bio.

Зазначається, що ці райони накрило отруйною хмарою. Влада і фахівці намагаються з'ясувати її походження.

Видання La Tercera повідомляє, що було виявлено три токсичні гази: хлороформ, нітробензол та ізобутан. Вони можуть спричинити порушення роботи печінки, впливають на гормони та призводять до загибелі клітин.

Наголошується, що загалом отруїлися 133 людини у двох комунах, з них 90 осіб - неповнолітні. Також закрито школи на невизначений строк.