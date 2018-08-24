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    У Чилі понад 130 людей отруїлися газом невідомого походження

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    Загалом отруїлися 133 людини у двох комунах - У Чилі понад 130 людей отруїлися газом невідомого походження
    Загалом отруїлися 133 людини у двох комунах

    Деякі райони накрило хмарою, фахівці намагаються з'ясувати її походження

    У чилійських комунах Кінтеро і Пучункаві понад 130 осіб отруїлися токсичним газом. У регіоні оголошено надзвичайний режим. Про це повідомляє радіо Bio Bio.

    Зазначається, що ці райони накрило отруйною хмарою. Влада і фахівці намагаються з'ясувати її походження.

    Видання La Tercera повідомляє, що було виявлено три токсичні гази: хлороформ, нітробензол та ізобутан. Вони можуть спричинити порушення роботи печінки, впливають на гормони та призводять до загибелі клітин.

    Наголошується, що загалом отруїлися 133 людини у двох комунах, з них 90 осіб - неповнолітні. Також закрито школи на невизначений строк.

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