У Чорнобильській зоні загинув турист із Білорусі

Турист-екстремал зірвався з 15-метрової висоти

Громадянин Білорусі загинув внаслідок падіння з радіолокаційної вежі в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області. [READ_MORE] Правоохоронці встановили, що туристи-екстремали - двоє білорусів та росіянка незаконно проникли на територію відселеного закритого військового об’єкту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Турист-екстремал зірвався з 15-метрової висоти

Громадянин Білорусі загинув внаслідок падіння з радіолокаційної вежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

Правоохоронці встановили, що туристи-екстремали - двоє білорусів та росіянка незаконно проникли на територію відселеного закритого військового об’єкту «Чорнобиль-2». У поліції зазначають, що сталкери хотіли отримати яскраві враження та фото.

33-річний білорус обрав для цього радіолокаційну вежу, що знаходиться в кількох кілометрах від станції. Проте не розрахував власні сили і зірвався з 15-метрової висоти. Лікарі констатували смерть.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з відміткою про нещасний випадок.

Відносно товаришів загиблого правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення. За порушення вимог режиму радіаційної безпеки їм доведеться сплатити штраф. Також підготовлені документи для скорочення терміну їх перебування на території України.