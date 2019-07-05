У Чорному морі перекинулося судно з туристами: є загиблі



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На борту знаходилися 43 людини

У Чорному морі недалеко від узбережжя Краснодарського краю перекинулося прогулянкове судно з пасажирами, внаслідок чого дві людини загинули.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Джубга Туапсинського району на відстані 100 м від берега.

За попередньою інформацією, на борту знаходилися 43 людини.

За даними відомства, врятовані 37 осіб, вони були доставлені на берег. Інші судна врятували ще шість осіб, зазначають очевидці.

В результаті інциденту дві людини загинули, одна жінка перебуває в реанімації.

«На місце направлені екстрені служби реагування, у рятувальній операції беруть участь рятувальники МНС Росії по Кубані, рятувальники пляжу», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що правоохоронці затримали власника судна, що перекинулося. За попередніми даними, судно було розраховане на 20 пасажирів, але перевозило вдвічі більше людей.

Джерело: Интерфакс