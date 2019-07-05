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    У Чорному морі перекинулося судно з туристами: є загиблі

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    У Чорному морі перекинулося судно з туристами: є загиблі

    На борту знаходилися 43 людини

    У Чорному морі недалеко від узбережжя Краснодарського краю перекинулося прогулянкове судно з пасажирами, внаслідок чого дві людини загинули.

    Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Джубга Туапсинського району на відстані 100 м від берега.

    За попередньою інформацією, на борту знаходилися 43 людини.

    За даними відомства, врятовані 37 осіб, вони були доставлені на берег. Інші судна врятували ще шість осіб, зазначають очевидці.

    В результаті інциденту дві людини загинули, одна жінка перебуває в реанімації.

    «На місце направлені екстрені служби реагування, у рятувальній операції беруть участь рятувальники МНС Росії по Кубані, рятувальники пляжу», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що правоохоронці затримали власника судна, що перекинулося. За попередніми даними, судно було розраховане на 20 пасажирів, але перевозило вдвічі більше людей.

    Джерело: Интерфакс

    Чорне море катастрофа рятувальники
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