У Чорному морі перекинулося судно з туристами: є загиблі
На борту знаходилися 43 людини
У Чорному морі недалеко від узбережжя Краснодарського краю перекинулося прогулянкове судно з пасажирами, внаслідок чого дві людини загинули.
Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Джубга Туапсинського району на відстані 100 м від берега.
За попередньою інформацією, на борту знаходилися 43 людини.
За даними відомства, врятовані 37 осіб, вони були доставлені на берег. Інші судна врятували ще шість осіб, зазначають очевидці.
В результаті інциденту дві людини загинули, одна жінка перебуває в реанімації.
«На місце направлені екстрені служби реагування, у рятувальній операції беруть участь рятувальники МНС Росії по Кубані, рятувальники пляжу», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що правоохоронці затримали власника судна, що перекинулося. За попередніми даними, судно було розраховане на 20 пасажирів, але перевозило вдвічі більше людей.
Джерело: Интерфакс