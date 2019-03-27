До Одеси наступного тижня прибудуть два кораблі НАТО



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Кораблі візьмуть участь у навчанні «Passex» спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря

Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» чекають у Одесі 1 квітня

1 квітня два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть до Одеського морського порту з черговим візитом.

Про це повідомила прес-служба Представництва НАТО в Україні.

«Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перебування в Одесі капітани кораблів зустрінуться з представниками Збройних сил України та місцевої влади, працюватимуть з військовослужбовцями ВМС, а також прийматимуть бажаючих на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин.

«Після Одеси кораблі візьмуть участь у навчанні «Passex» спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення взаємосумісності з кораблями Альянсу і держав-партнерів», - зазначили у Представництві.

Нагадаємо, 23 березня в Одеський морський торговий порт зайшов французький тральщик M653 Capricorne.

Джерело: Європейська правда