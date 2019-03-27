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    До Одеси наступного тижня прибудуть два кораблі НАТО

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    <p>Кораблі візьмуть участь у навчанні &laquo;Passex&raquo; спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря</p> - До Одеси наступного тижня прибудуть два кораблі НАТО

    Кораблі візьмуть участь у навчанні «Passex» спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря

    Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» чекають у Одесі 1 квітня

    1 квітня два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть до Одеського морського порту з черговим візитом.

    Про це повідомила прес-служба Представництва НАТО в Україні.

    «Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом із іншими кораблями у складі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час перебування в Одесі капітани кораблів зустрінуться з представниками Збройних сил України та місцевої влади, працюватимуть з військовослужбовцями ВМС, а також прийматимуть бажаючих на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин.

    «Після Одеси кораблі візьмуть участь у навчанні «Passex» спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення взаємосумісності з кораблями Альянсу і держав-партнерів», - зазначили у Представництві.

    Нагадаємо, 23 березня в Одеський морський торговий порт зайшов французький тральщик M653 Capricorne.

    Джерело: Європейська правда

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    Чорне море НАТО Одеса корабель ВМС
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