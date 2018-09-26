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    У Данії водійські посвідчення замінить мобільний додаток

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    У Данії водійські посвідчення замінить мобільний додаток

    Водійські права стануть першим офіційним документом в Данії, який переведуть в цифрову версію

    У Данії через два роки збираються ввести цифрову версію водійських посвідчень, які можна буде використовувати нарівні з пластиковими водійськими посвідченнями. Про це повідомляє The Local.

    Очікується, що додаток буде доступно до кінця 2020 року. У Данії більшість мешканців вже використовують мобільні телефони для таких речей, як онлайн-банкінг і офіційна документація через безпечну поштову систему E-boks.

    Міністерство фінансів Данії заявило, що водійські права стануть першим офіційним документом, який переведуть в цифрову версію. Водійські права будуть доступні через додаток. Таким чином, водієві необхідно буде тільки смартфон, щоб довести наявність дійсних водійських прав.

    Цифрове посвідчення водія буде доповнювати, а не замінювати фізична посвідчення, і буде доступно через додаток, яке відкривається за допомогою технології відбитків пальців або безпечного входу в систему.

    «У більшості людей сьогодні смартфон, і він став невід'ємною частиною повсякденного життя. Мобільні телефони замінили майже гаманці, тому має сенс вводити водійські права в телефоні, щоб вони завжди були під рукою», - сказала данський міністр інновацій у державному секторі Софі Льонде.

    міністр Данія технології смартфон
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