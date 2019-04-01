Турчинов орендував частину будинку у тещі



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Секретар РНБО Олександр Турчинов

Секретар РНБО декларує міні-бібліотеку старовинних книг Біблії і Євангеліє

В електронній декларації за 2018 рік секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вказав частину житлового будинку площею 82,6 кв. м під Києвом, орендованого у ТОВ «Екостильком».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Будинок, який розташований у селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, орендує дружина секретаря РНБО Ганна Турчинова.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, фірма «Екостильком» належить до так званої групи Олександра Турчинова. Зокрема, співзасновниками «Екостильком» виступають дві столичні ТОВ: «МЦ-Офіс» і «Компанія «Кінотур». Співзасновником «МЦ-Офіс» є тесть Турчинова Володимир Белиба, а співзасновницею «Компанії «Кінотур» - теща Тамара Белиба.

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Крім цього, у спільній власності Турчинових є столична квартира площею 381,80 кв. м і два машиномісця площами 19,70 кв. м і 18,10 кв. м у Києві.

Секретар РНБО має колекцію старовинних книг, куди ввійшли Біблія, Євангеліє, Трефологіон, Апостол, низка картин, годинник і два підсвічники.

Сім’я Турчинових користується автомобілем Toyota LC 150 Prado, 2018 року випуску.

Олександр Турчинов задекларував ряд авторських прав на літературні твори і художній фільм та знаки для товарів і послуг «За Батьківщину» і «Об’єднана опозиція за Батьківщину».

Дохід секретаря Ради національної безпеки і оборони складався із зарплати 710,7 тис. грн, процентів 1,34 млн грн, 200 тис. грн відшкодування в межах цивільно-правової справи.

Заробітна плата дружини Турчинова становила 336 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) - 858 тис. грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами – 4,9 тис. грн.

На рахунках у банках Олександр Турчинов тримає $1 млн, 247,5 тис. грн і 9,9 тис. євро, готівкою - $700 тис. і 3 тис. євро.

Його дружина розмістила на банківських рахунках 6,7 тис. грн і 2 євро.