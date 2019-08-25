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    У День Незалежності на Житомирщині облили фарбою Меморіал пам’яті воїнам АТО

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    Червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері - У День Незалежності на Житомирщині облили фарбою Меморіал пам’яті воїнам АТО
    Червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері

    Червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері

    На Житомирщині у військовому містечку на День Незалежності невідомі облили червоною фарбою Меморіал пам’яті воїнам АТО. Червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері, яка символізує оберіг для вояків.

    Меморіал пам’яті воїнам АТО у селищі офіційно відкрили на День прапора. Тоді на відкриття зібралися місцеві жителі і військовослужбовці, які дислокуються в Озерному, родини загиблих воїнів в зоні АТО/ООС.

    Селище Озерне Житомирського району – мілітаризоване містечко, у якому військові служать та живуть династіями, тому встановлення тут такого пам’ятника є даниною вдячності військовим. Жителі Озерного звернулися до правоохоронців та планують оголосити винагороду за інформацію про зловмисника, який вчинив наругу над меморіалом.
    АТО пам'ятник
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