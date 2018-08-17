У Держбюро розслідувань призначили на посади перших переможців конкурсу



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42 переможці конкурсу на посади в центральному апараті Бюро склали присягу 16 серпня

Перші 42 переможці конкурсу склали присягу та були призначені на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що 42 переможці конкурсу на посади в центральному апараті Бюро склали присягу 16 серпня.

«Серед них — головні та провідні спеціалісти управлінь та відділів Бюро: правового забезпечення, міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій, режимно-секретної роботи та захисту інформації, внутрішнього аудиту, кадрової роботи та державної служби тощо», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що визначено 180 переможців конкурсу на посади в центральному апараті ДБР: 54 державних службовців та 126 слідчих.

«Стосовно переможців на посади слідчих вже розпочалися спеціальні перевірки органами державної влади. Це обов’язкова процедура, яку перед призначенням мають пройти всі кандидати на посади слідчих. Перевірятиме СБУ, Національна поліція, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, НАЗК та інші органи. Як тільки перевірка закінчиться і якщо вона буде позитивна, слідчих буде призначено на посади», — зазначив директор Бюро Роман Труба.

Верховна Рада прийняла закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування, а за прокуратурою залишиться функція нагляду. ДБР буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.