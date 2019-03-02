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    У Держдепі США розказали, коли дадуть Україні військові катери

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    Військовий катер класу Island - У Держдепі США розказали, коли дадуть Україні військові катери
    Військовий катер класу Island

    Катери Island прибудуть в Україну у цьому році

     Два американських військових катери класу Island прибудуть до України у 2019 році. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після першої міжнародної конференції «Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів» в Одесі.

    «Два цих катери зараз знаходяться у Балтіморі, і ми їх готуємо. Це – вже власність України, але ще не готові приплисти через океан і працювати тут, у Чорному морі. Це відбудеться у цьому році», - сказав він.

    З його слів, цього року в Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США.

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