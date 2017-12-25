У дитячому харчуванні знайшли сальмонельоз. Відома фірма відкликає продукцію з 83 країн

Проти компанії Lactalis споживачі подали десятки позовів

Скандал навколо виявлених збудників небезпечних хвороб у молокопродуктах одного з найбільших виробників дитячого харчування Lactalis набуває дедалі більших масштабів. У неділю, 14 січня, стало відомо про намір керівництва французької компанії відкликати з ринку загалом понад 12 мільйонів пачок молочних сумішей у 83 країнах світу, передають



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Проти компанії Lactalis споживачі подали десятки позовів

Скандал навколо виявлених збудників небезпечних хвороб у молокопродуктах одного з найбільших виробників дитячого харчування Lactalis набуває дедалі більших масштабів. У неділю, 14 січня, стало відомо про намір керівництва французької компанії відкликати з ринку загалом понад 12 мільйонів пачок молочних сумішей у 83 країнах світу, передають французькі ЗМІ.

Відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на розташованому в Краоне на заході Франції заводі, незалежно від дати випуску.

В інтерв'ю журналістам французького тижневика Journal du Dimanche генеральний директор Lactalis Еммануель Беньє також пообіцяв відшкодування родинам, які постраждали від наслідків споживання дітьми зараженої збудниками сальмонельозу продукції компанії.

Тим часом стало відомо про як мінімум 35 випадків зараження дітей небезпечними бактеріями лише у Франції, передає інформагенція AFP. Серед потерпілих від неякісного дитячого харчування багато немовлят віком до шести місяців.

Щонайменше один випадок зареєстровано в Іспанії. Ще один випадок захворювання наразі розслідується в Греції. Вже тепер проти компанії споживачі подали десятки позовів.

Джерело: Deutsche Welle