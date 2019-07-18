У Дніпрі бійка через кавун закінчилася різаниною



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Неадекватний парубок влаштував погром у наметі, вимагаючи безкоштовного кавуна

У Дніпрі конфлікт біля торгового намету з кавунами переріс у різанину, в якій постраждав призвідник. Про це в четвер, 18 липня, повідомляє Інформатор.

Відзначається, що інцидент стався напередодні близько 20:00 на вулиці Коробова.

За словами одного з продавців кавунів, до його торгової палатки підійшов молодий чоловік у неадекватному стані. Він сказав, що хоче їсти, але у нього немає грошей. Добродушний продавець не хотів конфлікту і дав йому половину кавуна, але той захотів цілий безкоштовно. Коли йому відмовили, хлопець почав кричати і лаятися на всю вулицю, бити товар і нападати на продавця.

Перехожий, побачивши цю ситуацію, заступився за працівника прилавка, втрутився в конфлікт і вдарив кулаком хлопця в обличчя. Той, пробігши на кілька метрів від торгової точки, знову повернувся. Тоді перехожий чоловік дістав ніж, вдарив ним неадекватного хлопця і зник з місця події.

Пораненого призвідника сутички госпіталізували. Поліція розшукує людину, яка підрізала хлопця.