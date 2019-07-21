У Дніпрі бюлетені порубали сокирою
Так погашають не використані бюлетені - йдеться у повідомленні
На одній з виборчих дільниць Дніпра не використані виборчі бюлетені погасили сокирою. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».
«Опора» оприлюднила відео, на якому видно, що для погашення бюлетенів використовують сокиру.
«Так погашають не використані бюлетені. В Законі написано: погасити не використані виборчі бюлетені шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеню. Зазвичай їх відрізали ножицями», — йдеться у підписі до відео.
Також в «Опорі» вказали, що номер дільниці — 121372 (м.Дніпро).
Зазначимо, подібне трапляється не вперше. У другому турі президентських виборів 2019 року так само гасили бюлетені на одній з дільниць у Закарпатській області.
Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.
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Слуга народу38.99%
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Батьківщина11.18%
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Європейська солідарність8.64%
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Радикальна партія Олега Ляшка8.03%
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ОПЗЖ7.10%
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Голос6.00%
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Українська стратегія Гройсмана3.55%
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Сила і честь3.46%
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Опозиційний блок3.40%
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Свобода3.28%
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Партія Шарія1.26%
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Громадянська позиція1.08%
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Партія зелених України0.99%
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Аграрна партія України0.81%
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Самопоміч0.56%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.44%
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Сила людей0.44%
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Патріот0.22%
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Сила права0.19%
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Соціальна справедливість0.14%
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Факел0.09%
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Незалежність0.06%
Крім того Національний екзитпол оприлюднив свіжі дані: до Ради проходять п'ять партій.