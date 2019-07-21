У Дніпрі бюлетені порубали сокирою



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Так погашають не використані бюлетені - йдеться у повідомленні

На одній з виборчих дільниць Дніпра не використані виборчі бюлетені погасили сокирою. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

«Опора» оприлюднила відео, на якому видно, що для погашення бюлетенів використовують сокиру.

«Так погашають не використані бюлетені. В Законі написано: погасити не використані виборчі бюлетені шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеню. Зазвичай їх відрізали ножицями», — йдеться у підписі до відео.

Також в «Опорі» вказали, що номер дільниці — 121372 (м.Дніпро).

Зазначимо, подібне трапляється не вперше. У другому турі президентських виборів 2019 року так само гасили бюлетені на одній з дільниць у Закарпатській області.

Центральна виборча комісія почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.

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