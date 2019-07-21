Вибори в Раду: ЦВК почала публікувати перші результати
Оброблено результати 0,11% протоколів
Центральна виборча комісія (ЦВК) почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року.
Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.
За результатами підрахунку 0,11% протоколів, голоси розподіляються наступним чином.
- «Слуга народу» - 40,94%
- «Батьківщина» - 13,47%
- Радикальна партія Олега Ляшка - 10,48%
- «Європейська солідарність» - 7,61%
- «Опозиційна платформа - За життя» - 5,27%.
Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу38.99%
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Батьківщина11.18%
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Європейська солідарність8.64%
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Радикальна партія Олега Ляшка8.03%
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ОПЗЖ7.10%
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Голос6.00%
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Українська стратегія Гройсмана3.55%
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Сила і честь3.46%
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Опозиційний блок3.40%
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Свобода3.28%
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Партія Шарія1.26%
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Громадянська позиція1.08%
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Партія зелених України0.99%
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Аграрна партія України0.81%
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Самопоміч0.56%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.44%
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Сила людей0.44%
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Патріот0.22%
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Сила права0.19%
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Соціальна справедливість0.14%
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Факел0.09%
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Незалежність0.06%