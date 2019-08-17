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    У Дніпрі майор поліції скоїв потрійну ДТП і втік

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    Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль правопорушника і затримати водія - У Дніпрі майор поліції скоїв потрійну ДТП і втік
    Правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль правопорушника і затримати водія

    Правопорушника згодом затримали, внаслідок аварії ніхто не постраждав

    У суботу, 17 серпня, у місті Дніпро водій, керуючи автомобілем марки Toyota, скоїв зіткнення з двома автомобілями - Honda та Opel, після чого поїхав з місця аварії.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Запорізької облради, адвокат Ярослав Гришин.

    За його словами, інцидент стався о 13:00. Згодом правоохоронцям вдалося розшукати автомобіль правопорушника і затримати водія.

    «Ним виявився помічник начальника ГУ НП в Запорізькій області майор поліції Фількінштейн, 1973 року народження. Проводиться перевірка. Раніше скандального майора поліції Фількінштейна вже звільняли з посади, але він поновився через «реформований суд», - написав Гришин.

    Депутат стверджує, що останнім часом Фількінштейн виконував функцію «смотрящего» по Кирилівці (селище міського типу в Запорізькій області), збираючи данину з бізнесу, та начебто передаючи нагору.

    «Зараз справу намагаються зам'яти, що є неприпустимим», - констатував Гришин.

    Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів.

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