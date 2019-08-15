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    Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)

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    Машина хлібзаводу&nbsp;на великій швидкості в'їхала в задню частину авто - Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)
    Машина хлібзаводу на великій швидкості в'їхала в задню частину авто
    Фото: Київ оперативний

    Фургон хлібзаводу розчавив жінку, яка сиділа в авто

    У четвер, 15 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За інформацією правоохоронців, які працювали на місці події, водій автомобіля Skoda зупинився у правій смузі, і в цей момент на великій швидкості в задню частину авто в'їхав фургон хлібзаводу «Цархліб» марки Opel.

    Також поліцейські повідомили, що внаслідок аварії загинула пасажирка, яка сиділа позаду, та госпіталізували водія і ще одну пасажирку Skoda.

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    Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)
    Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)

    Водій Opel знаходився у шоковому стані, тому пояснити нічого не зміг.

    На місці працює слідчо-оперативна група та патруль поліції.

    Як повідомлялося, 15 серпня на перехресті вулиць Берлінського і Щусєва у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів: Audi та поліцейського Renault.

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