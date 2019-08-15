Смертельна ДТП на Оболоні: хлібовозка протаранила Skoda (фото, відео)



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Машина хлібзаводу на великій швидкості в'їхала в задню частину авто Фото: Київ оперативний

Фургон хлібзаводу розчавив жінку, яка сиділа в авто

У четвер, 15 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією правоохоронців, які працювали на місці події, водій автомобіля Skoda зупинився у правій смузі, і в цей момент на великій швидкості в задню частину авто в'їхав фургон хлібзаводу «Цархліб» марки Opel.

Також поліцейські повідомили, що внаслідок аварії загинула пасажирка, яка сиділа позаду, та госпіталізували водія і ще одну пасажирку Skoda.

Водій Opel знаходився у шоковому стані, тому пояснити нічого не зміг.

На місці працює слідчо-оперативна група та патруль поліції.

Як повідомлялося, 15 серпня на перехресті вулиць Берлінського і Щусєва у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів: Audi та поліцейського Renault.