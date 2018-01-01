У Дніпрі почали судити жінку, яка в театрі напала з молотком на бійця АТО

Підозрювана залишатиметься під вартою на час проведення досудового розслідування

У Дніпрі 29 січня розпочався суд над мешканкою Мариною Меньшиковою, яка підозрюється у нападі в театрі з молотком на учасника бойових дій на Донбасі. Слухання відбувається в Кіровському районному суді Дніпра. Як повідомляє «Радіо Свобода», підозрювана відмовилась від адвоката, а також заявила, що не визнає своєї



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У Дніпрі розпочався суд над жінкою, що напала з молотком на бійця в театрі

Підозрювана залишатиметься під вартою на час проведення досудового розслідування

У Дніпрі 29 січня розпочався суд над мешканкою Мариною Меньшиковою, яка підозрюється у нападі в театрі з молотком на учасника бойових дій на Донбасі.

Слухання відбувається в Кіровському районному суді Дніпра.

Як повідомляє «Радіо Свобода», підозрювана відмовилась від адвоката, а також заявила, що не визнає своєї провини: за її словами, в інциденті в театрі з її боку була «самооборона».

Водночас у ході судового засідання стало відомо, що кримінальне провадження, відкрите за статтею 125 КК України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), перекваліфікували на статтю 296 (хуліганство).

Наступне засідання в справі заплановане на 23 березня. Підозрювана залишатиметься під вартою на час проведення досудового розслідування.

15 січня в Дніпрі поліція повідомила, що за місцем мешкання втретє затримала Марину Меньшикову – жінку, яка підозрюється в нападі на бійця в театрі. Жінка вже двічі оголошувалась у розшук. Раніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлась до слідчого і її місце перебування було невідоме.

У жовтні 2016 року повідомлялось, що у Дніпрі одна з відвідувачок вистави у театрі опери й балету, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Учасник бойових дій дістав поранення у голову, його госпіталізували.