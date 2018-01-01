У Дніпрі сталася масштабна пожежа на ринку
- Сьогодні, 22:11
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Пожежа виникла в кіоску шаурми
У Дніпрі сьогодні, 7 лютого, сталася масштабна пожежа на ринку по вулиці Пастера.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кіоску шаурми. Внаслідок пожежі пошкоджено два кіоска з дитячими іграшками, а також кіоски з молочними та кондитерськими виробами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок пожежі було знищено чотири кіоска (з продажу велосипедів, шаурми та дитячих іграшок) на загальній площі 100 метрів квадратних.
«Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. Загиблих та постраждалих немає», - резюмували в ДСНС.
Нагадаємо, у середу, 7 лютого, близько третьої ночі виникла пожежа у під’їзді 9-поверхового житлового будинку у Києві.