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    У Дніпрі сталася масштабна пожежа на ринку

    Пожежа виникла в кіоску шаурми
    У Дніпрі сьогодні, 7 лютого, сталася масштабна пожежа на ринку по вулиці Пастера. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кіоску шаурми. Внаслідок пожежі пошкоджено два кіоска з дитячими іграшками, а також кіоски з
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    Пожежа на ринку&nbsp;по вулиці Пастера
    Пожежа на ринку по вулиці Пастера

    Пожежа виникла в кіоску шаурми

    У Дніпрі сьогодні, 7 лютого, сталася масштабна пожежа на ринку по вулиці Пастера.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кіоску шаурми. Внаслідок пожежі пошкоджено два кіоска з дитячими іграшками, а також кіоски з молочними та кондитерськими виробами», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що внаслідок пожежі було знищено чотири кіоска (з продажу велосипедів, шаурми та дитячих іграшок) на загальній  площі 100 метрів квадратних.

    «Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. Загиблих та постраждалих немає», - резюмували в ДСНС.

    Нагадаємо, у середу, 7 лютого, близько третьої ночі виникла пожежа у під’їзді 9-поверхового житлового будинку у Києві.

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