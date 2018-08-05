У Дніпрі туристичний катер врізався в ресторан



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За кермом катера перебував лише нетверезий капітан судна

У ніч на 5 серпня у Дніпрі водій катера «Аура», перебуваючи у нетверезому стані, врізався в ресторан «Горець».

Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор» з посиланням на поліцію.

Правоохоронці, прибувши на виклик, з'ясували, що за кермом катера перебував лише капітан судна.

За попередніми даними поліції, чоловік був нетверезий.

Патрульні запропонували йому пройти тест на драгері, але він відмовився.

На місце викликали патрульну поліцію для складання протоколу і слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду.

Раніше повідомлялося, що капітан з Росії, який керував судном в нетверезому стані, посадив його на мілину біля берегів Швеції.